Ida Platano e Andrea Filomena : Ho trovato una persona dolce e sensibile

Ida Platano è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione di Uomini e Donne. La bella bresciana, in seguito, ha preso parte anche a Temptation Island dove ha conosciuto Andrea. Attualmente è tornata all’interno dello studio del dating show di canale 5. Ha raccontato di essere pronta a lanciarsi in una nuova frequentazione nonostante stia conoscendo anche l’ex concorrente del programma condotto da Filippo Bisciglia. In un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha parlato delle sue nuove consapevolezze e ha ammesso che tra lei e Andrea Filomena c’è una conoscenza in corso. Ida Platano ha tessuto le lodi del protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island.

Ida Platano nel suo percorso ha conosciuto diversi uomini fin quando il suo sguardo si è posato su Riccardo Guarnieri. I due hanno iniziato un’intensa relazione e dopo alti e bassi hanno deciso di lasciare lo studio per viversi il loro amore lontano dalle telecamere. Sin dall’inizio hanno avuto problemi di compatibilità caratteriale, problema che sembrava essere stato superato dalla grande voglia di entrambi di stare insieme.

Poco tempo dopo hanno deciso di mettere alla prova il loro amore tra le tentazioni di Temptation Island. Programma in cui dopo diversi litigi e scontri, a causa delle troppe attenzioni che Riccardo ha riservato ad una tentatrice. Nonostante tutto i due sono usciti ancora una volta insieme. Dopo un periodo di serenità, la coppia è tornata a Uomini e Donne dove, Riccardo Guarnieri ha annunciato di voler chiudere definitivamente con la storia con Ida a causa del suo carattere troppo vittimista e permaloso.

In questo periodo la dama non ha mai abbandonato, le speranze, mentre il cavaliere si è dedicato alla conoscenza di altre dame del parterre. Comportamento che ha spinto la Platano ad abbandonare il programma. Ora tutto questo fa parte del passato e sia Ida Platano che Riccardo Guarnieri sono pronti ad aprire il loro cuore ad un’altra persona. Entrambi sono seduti nuovamente all’interno dello studio del dating show di canale 5 con l’obiettivo di ritrovare l’amore.

Ida Platano in un’intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne ha raccontato delle sue sensazioni e delle sue emozioni nella conoscenza con Andrea Filomena. La bella bresciana ha raccontato dei pregi e delle caratteristiche caratteriali che l’hanno fatta avvicinare all’ex protagonista di Uomini e Donne : ho trovato in andrea una persona carina nei modi, sensibile, dolce e piena di valori.