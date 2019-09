Emily Ratajkowski fa sognare! In intimo al supermarket è uno schianto

Potrebbe essere ildi qualsiasi cassiere... ritrovarsi di fronte un' irresistibile ragazza in intimo per comprare una bella bibita ghiacciata (che nel frattempo è uscita a bollire). Magari è la fantasia che qualche maschietto potrebbe fare guardando l'ultimo scatto della super modella. I 24 milioni di follower sono impazziti quando la 28enne ha postato lo scatto bollente. In piedi - probabilmente davanti la cassa di un supermarket - la Ratajkowski indossa un completino intimo di pizzo nero che mostra tutte le sue curve. Chiaramente lo scatto è solo una promozione pere la modella chiede se qualcuno ne voglia vedere qualche altro. Certo che è davvero difficile non fantasticare...