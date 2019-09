Hater deficienti contro Emma marrone! Le difese dalla Pausini a Renzi

Un po’ come successe a, tantissimi gliche in questi giorni si stanno riversando sui social per attaccare la cantante salentina che purtroppo ha annunciato di essere malata. C’è da dire che per fortuna sono davvero in pochi, visto che sotto il post pubblicato dain cui la cantante salentina annunciava lo stop dovuto a motivi di salute, si è scatenata un’ondata di solidarietà. Sono decine i colleghi che si sono accodati al post di Emma per esprimerle vicinanza e affetto.Ciò non ha impedito ai soliti hater, in genere profili fake probabilmente allestiti al solo scopo di fare rumore, di insultare l’artista. A uno di essi, però, ha risposto direttamente. “Ops, vuol dire che è tornato? Non c’è due senza tre. Tutto meritato, camionista. E chissà questa volta come finirà. Addio”. All’insulto sgrammaticato e privo di tatto ha risposto direttamente Laura Pausini, amica di Emma. L’artista ha chiesto agli utenti di segnalare il profilo in questione: “Ma chi è ‘sta deficiente che scrive una roba del genere? Segnalatela, io l’ho fatto”.Anche, regista con il quale Emma Marrone ha lavorato, ha replicato agli haters. Postando sul suo profilo Twitter un articolo che fa riferimento proprio agli insulti ricevuti dall’artista salentina dopo l’annuncio dello stop, Muccino ha scritto: “Insultate me, uomini col cuore pieno di vermi”.Emma poco dopo l’annuncio aveva scritto: “Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero…Andrà tutto bene!”.Sul caso degli attacchi a Emma Marrone interviene anche. Il fondatore del neonato partito “Italia Viva” ha dedicato alla notizia un messaggio su Twitter; l’ex presidente del Consiglio scrive queste parole: “Gli haters che stanno attaccando Emma Marrone si devono soltanto vergognare. Emma è una grande artista. E per la sua battaglia personale merita solo affetto e sostegno, non la cattiveria di chi odia”.