Nasa missione Luna 2024 : 2,7 mld per capsule Orion

Latornerà sulla Luna e per questo ha sottoscritto un accordo da 2,7mld di dollari conper la costruzione diche consentano agli astronauti statunitensi di tornare sulla Luna nel 2024. Ogni capsula può trasportare 4 astronauti. La Nasa si è impegnata a ordinare anche altre tre capsule nell'anno fiscale 2022 per 1,9 miliardi. Sei altre capsule, per un totale di 12, potrebbero essere ordinate successivamente.

"Questo contratto assicura la produzione di Orion per l'intero prossimo decennio, provando l'impegno della Nasa a stabilire una presenza sostenibile sulla luna che porti nuova conoscbnza e prepari la possibilità di mandare astronauti su Marte", ha detto Jim Bridenstine - l'amministratore della Nasa. Le capsule Orion devono essere in grado di portare gli astronauti sulla Luna e indietro sulla Terra e devono essere anche capaci di viaggiare fino a Marte e oltre.