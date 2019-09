Eutanasia, la Consulta sul caso Dj Fabio

La questione della punibilità dell'aiuto al suicidio, a distanza di un anno dalla seduta al palazzo della Consulta sul caso, torna oggi all'attenzione dei giudici della Corte Costituzionale. La punibilità dell'aiuto al suicidio, a distanza di un anno dalla seduta della Consulta sul caso Dj Fabo-Cappato, torna oggi all'attenzione dei giudici della. Undici mesi non sono bastati : il periodo di tempo concesso dalla Consulta al Parlamento per legiferare in materia die fine vita è trascorso invano. Il nodo giuridico è quello della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicido che, per una norma del 1930, nel Codice penale è equiparato a quello di istigazione al suicidio.

Il Codice penale, nel suo articolo 580 dedicato a 'istigazione o aiuto al suicidio' afferma che "chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito, ovvero agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova" in specifiche condizioni. "Nondimeno, se la persona suddetta è minore di anni 14 o comunque è priva della capacità di intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio".