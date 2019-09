Educatamente mi ha stretto la mano! Alba Parietti e Matteo Salvini dietro le quinte

Il momento più animato della puntata di ieri di Live – non è la D’Urso è stato, sicuramente, lo scontro tra Matteo Salvini ed Alba Parietti. I due protagonisti si sono affrontati in un duro faccia a faccia nel quale si sono riversati addosso tutti i rancori. La più agguerrita è stata la showgirl che, con argomentazioni alquanto decise e pungenti, ha provato a mettere in difficoltà l’ex vice premier.

Quest’ultimo, però, è riuscito a tenere banco alle critiche e agli attacchi rispondendo sempre a tono. Ad ogni modo, se ciò che è accaduto in diretta è stato visto da tutti sul web, quello che si è verificato dietro le quinte lo ha svelato la Parietti. La Pariettisi è scagliata contro l’ex Ministro degli Interni specie per quanto concerne la questione degli immigrati. Salvini, però, ha sgretolato una ad una le allusioni della showgirl riuscendo a guadagnarsi applausi ed approvazioni da parte del pubblico presente in studio. Gli animi, poi, sono divenuti estremamente concitati quando i presenti hanno “ululato” alla frase di Asia Argento: “Sono una signora”. In tale occasione, infatti, Alba ha perso letteralmente le staffe ed ha attaccato tutti.

Considerando la piega che stava prendendo la discussione, anche la padrona di casa Barbara D’Urso è stata costretta ad intervenire. La presentatrice, infatti, ha esortato tutti a mantenere un po’ di contegno. Ad ogni modo, se in studio gli animi sono sembrati alquanto avvelenati, dietro le quinte pare sia accaduta una cosa alquanto strana.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, infatti, Alba Parietti ha svelato un gesto inaspettato di Matteo Salvini fatto dietro le quinte nei suoi confronti. Il senatore, infatti, sembra si sia diretto verso la donna e le abbia stretto la mano per le ottime argomentazioni tirate in ballo.