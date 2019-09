Matteo Salvini : E' una follia aprire i porti a tutti

Il dovere buonoccuparsi di italiani prima degli stranieri. "Gli unici razzisti stanno a sinistra, sono quelli che riaprono i porti e vogliono nuovi schiavi da mettere nei campi e nelle fabbriche". Così il leader della Lega,, nel corso di una diretta. "Nel settembre 2019, da che è insediato il nuovo governo, gli sbarchi sono aumentati del 50%. Oggi anche la Cei ha detto 'avanti c'è posto per tutti', mi permetto di dire che non è così. Sul tema immigrazione il governo è partito malissimo". E "aprire i porti a tutto il mondo è una follia", conclude.

Porti riaperti e sbarchi in aumento del 50%, tassa sulle merendine e sul gasolio per agricoltori e pescatori, bigiate di massa autorizzate dal ministro, Ius Soli, tassa sui soldi prelevati in banca... Ma gli abusivi al governo ci sono o ci fanno???