Soffro di bulimia! Taylor Mega e la confessione a Mattino 5

Taylor Mega lo aveva detto qualche tempo fa e solo oggi ha deciso di parlare a cuore aperto.: “”, ha confermato. Aspiega di non aver preferito continuare a restare in silenzio su questo suo problema per evitare di influenzare male coloro che la seguono. Taylor afferma di soffrire di bulimia da quando aveva 20 anni. Da allora non ha mai preso la decisione di farsi aiutare, cosa che le viene consigliata dai presenti in studio.Questosi presenta nella vita dell’influencer nei periodi di forte stress lavorativo. Ammette che solitamente cerca di mangiare bene e in modo sano. Quando, però, è stressata e va a mangiare fuori si lascia andare. Ultimamente non le sta capitando di vivere questi momenti, ma fino a un mese fa è ricaduta nuovamente.La persona affetta da, oppure vomita anche per piccole quantità di cibo. In genere, nelle fasi avanzate del disturbo questi soggetti riescono a vomitare a comando. Altre condotte di eliminazione dei pazienti bulimici sono rappresentate dall’uso inappropriato di lassativi e diuretici. L’uso di lassativi è presente in un terzo dei soggetti che presentano i sintomi della bulimia nervosa.“Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia, non è facile parlarne”, confessa Taylor nello studio della Panicucci. Insieme alla sua storia vi sono anche quelle raccontate da, le quali hanno invece sofferto di. Ma mentre loro hanno scelto di farsi aiutare da qualcuno, l’influencer ammette: “Secondo me la volontà deve venire da dentro e poi magari si può accompagnare un percorso da uno psicanalista”. Taylor ricorda un altro grave problema del suo passato, che riguarda le. Anche in questo caso, scelse di aiutarsi da sola a combattere la sua lotta. Ma i presenti in studio ovviamente non sono d’accordo, in particolare Enrico Silvestrin. Quest’ultimo interviene: “Consiglio veramente di affidarsi a qualcuno, ti aiuta a trovare quella volontà”.