Matteo Salvini criticato da Asia Argento e Alba Parietti : i fan attaccano

Nel corso della puntata di Live – non è la D’Urso, tra gli ospiti più attesi c’è stato l’ex vicepremier e Ministro degli Interni Matteo Salvini. Il leader della Lega si è prestato al “giochino” delle 5 sfere, in modo da poter rispondere pubblicamente a tutte le accuse. Le più feroci, in questo senso, sono state Asia Argento e Alba Parietti. Le due donne non hanno risparmiato pesanti critiche contro il protagonista dell’intervista, situazione che ha fatto insorgere molti telespettatori. Sul profilo Facebook di Matteo Salvini, infatti, nel corso dell’ospitata, i suoi sostenitori hanno commentato la puntata scagliandosi duramente contro Barbara D’Urso.

La prima a parlare è stata Asia Argento. L’attrice ha rivangato una precedente discussione, avuta attraverso i social, con l’ex Ministro dell’Interno. In tale occasione, lei gli diede della “me**a” e Salvini si difese raccontando l’episodio sul web e scagliando tutti i suoi fan contro la donna. Il leader della Lega, però, è riuscito a difendersi egregiamente da ogni accusa mettendo a tacere l’Argento.

Successivamente, è stato il turno di Alba Parietti. Quest’ultima si è rivelata molto più esperta in materia di politica e molto più consapevole negli attacchi sferrati contro Matteo Salvini. Ad ogni modo, tale scontro ha avuto delle ripercussioni anche sui social.

Molti fan di Matteo Salvini, infatti, sono insorti per attaccare Barbara D’Urso che avrebbe permesso che due “sciacquette” come Asia Argento e Alba Parietti si prendessero tutte quelle libertà contro un personaggio politico così amato dagli italiani. I sostenitori di questo pensiero hanno accusato la D’Urso di aver mancato di rispetto al suo ospite in studio non intervenendo per sedare gli animi.

Altri, invece, si sono rivolti direttamente a Matteo Salvini e lo hanno esortato a non prestarsi più a queste pantomime all’interno di trasmissioni fortemente trash e di poco spessore come quelle presentate da Barbara D’Urso.