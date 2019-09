Xiaomi Redmi Note 8 Pro re della fascia media

Primo smartphone del brand con fotocamera da 64MP, Redmi Note 8 Pro è dotato di una configurazione quadrupla con un potente sistema di raffreddamento LiquidCool, che lo rende un compagno ideale per i fotografi, i gamer e chiunque sia alla ricerca di un’esperienza accessibile e di qualità da vero e proprio flagship.

“Redmi Note è una delle serie più popolari di Xiaomi, un esempio concreto della nostra filosofia che è da sempre quella di portare “Innovazione per tutti”, offrendo straordinarie prestazioni a un prezzo onesto e accessibile. I nostri Mi Fan e i nostri consumatori non vedono l’ora di scoprire il nuovo Redmi Note 8 Pro, il nuovo re della fascia media di Xiaomi, e noi siamo davvero entusiasti di presentarlo ufficialmente al mercato italiano,” afferma Davide Lunardelli, Spokesperson and Head of Marketing di Xiaomi Italia.

Scatta foto straordinarie grazie alla fotocamera quadrupla da 64MP

Redmi Note 8 Pro offre ben quattro obbiettivi di alta qualità, facendo da pioniere e anticipando la nuova tendenza degli smartphone con fotocamera quadrupla. La fotocamera principale ad altissima risoluzione da 64MP cattura immagini mozzafiato che possono essere stampate con una dimensione di fino a 3,26 metri di altezza. Redmi Note 8 Pro utilizza i Super Pixel 4-in-1 da 1,6µm per catturare più luce e offrire scatti notturni brillanti. Inoltre, una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP con un campo visivo di 120°, una macro-fotocamera e un sensore di profondità, entrambi da 2MP, si uniscono per creare la fotocamera Redmi più versatile di sempre.

Ma c’è di più: la tecnologia AI integrata nella fotocamera frontale da 20MP consente agli utenti di scegliere il loro selfie migliore attraverso la selezione dettagliata dei ritratti e il rilevamento delle scene, nonché di utilizzare la funzione di face unlock.