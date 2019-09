Raffalla Mennoia di Uomini e Donne costretta ad abbandonare i social

Raffalla Mennoia, la famosa redattrice di “” annuncia di lasciare i social perché costretta. A dare l’annuncio di questa scelta è stata proprio lei, che lo ha comunicato tramite un post. Tutto è da far risalire allo scorso anno, quando sono arrivate nei suoi confronti. I due hanno infatti detto cose bruttissime su Raffaella, che la redattrice ovviamente non ha gradito, e che l’hanno anche fatta soffrire. In realtà, che cosa avesse fatto di tanto grave la Mennoia non si è capito, ma ha origine da qui la decisione di lasciare i social. Il suo però non è un abbandono definitivo. Infatti, i suoi profili rimarranno attivi, però non comunicherà più con il pubblico come ha fatto in passato.

Nel suo post su Instagram Raffaella Mennoia spiega le sue motivazioni e il perché di questa scelta che ha maturato dopo una sana riflessione. La redattrice finora è stata fondamentale per Maria De Filippi e ha curato la redazione di “Uomini e Donne” con impegno e professionalità.

Sulla sua pagina Instagram ha quindi spiegato che il suo lavoro è aumentato rispetto a prima. Questo è anche uno dei motivi per cui lei non potrà seguire attivamente i social. Però non nasconde che la sua decisione è arrivata dopo le accuse rivoltele da Serpa e dalla Cilia, che lei pensa di non meritare.

La Mennoia infatti non ha dimenticato le offese ricevute dall’ex opinionista Mario Serpa e dall’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia. Pare che entrambi gliene hanno dette di tutti i colori e lei non le ha digerite. Quanto è successo le ha fatto aprire gli occhi e le ha fatto scoprire che in giro c’è tanta gente ingrata, che non meriterebbe nulla. Le allusioni di Raffaella sono velate ma lasciano intendere perfettamente cosa vuole dire. Uscendo dai social lei eviterebbe di leggere tutte le nefandezze che la gente scrive e che le procura dolore e fastidio. A difenderla senza mezzi termini è stata naturalmente Maria De Filippi, che la conosce bene e sa che è una vera professionista, incapace di fare del male. Per il momento dunque Raffaella ha deciso così.