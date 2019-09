Giuseppe Conte e Luigi di Maio a New York per l'Onu

Nessuna divergenza sulla tasse tra il ministro degli Esterie il premier. Lo assicurano fonti dello staff del capo della diplomazia italiana appena arrivato a New York per partecipare all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Nove ore di viaggio insieme, utili per confrontarsi sulla strategia da portare avanti nel governo e sulle misure da adottare. Il premier Conte e il ministro degli Esteri, Di Maio, sono arrivati aper l'assemblea dell'Onu. Nessuna polemica, viene precisato. Due giorni fa il capo politico M5S ha sottolineato la necessità di, bocciando anche l'ipotesi di una tassa sulle merendine. Il premier, viene riferito, ha avuto un utile confronto anche su questo tema.

"L'Italia vuole la leadership nel mondo e il primato sul tema del Green New Deal": questo il messaggio che il premier Conte invierà all'Assemblea generale dell'Onu. "Questo - ha spiegato il premier appena giunto a New York - non significa ovviamente tassare il nostro sistema produttivo per liberare risorse,ma creare incentivi per riorientare tutto il sistema in quella direzione". Per quanto riguarda la tassa sulle merendine "non è deciso ancora nulla, la valuteremo insieme, ci ragioneremo e ci confronteremo".

"Obiettivo è abbassare le tasse,non aumentarle". Lo ha ribadito da New York il ministro degli Esteri Di Maio. "Se c'è un'idea per disincentivare fonti dannose,dobbiamo avere un piano di largo respiro, non si possono fare balzelli per fare cassa", ha spiegato,auspicando una legge di Bilancio che migliori la qualità di vita e aiuti le aziende a assumere di più,abbassando il cuneo fiscale Di Maio, a New York per l'Assemblea generale Onu, ha indicato le priorità : Libia, stabilizzazione Mediterraneo, flussi migratori, promozione del 'made in Italy'