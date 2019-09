Aida Yespica in bikini! lato B in primo piano... cellulite e buccia d'arancia

Aida Yespica si sta godendo gli ultimi giorni di caldo nel meraviglioso mare di. Dopo aver fatto tappa a, la nota soubrette insieme al figlio e al compagno sono arrivati sull’isola iberica. Ovviamente i paparazzi si sono fatti trovare sul posto fotografandola in tutta la sua bellezza. Nonostante sia arrivata alla soglia dei 40 anni,. Infatti la nota modella si fa vedere sempre super sexy e scultorea. Nel nuovo numero di, i fotografi l’hanno paparazzata in vacanza in Spagna insieme al figlio e al suo compagno

Ecco la Yespica in bikini color oro che si sta asciugando i capelli dopo essere uscita dall’acqua. I paparazzi della nota rivista di pettegolezzi hanno immortalato il suo bellissimo lato B... snello, sodo ma nello stesso tempo si nota un po’ di cellulite e della buccia d’arancia. Nonostante questo è sempre un bel vedere.