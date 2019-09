Rivederlo mi fa... Ida Platano ancora innamorata di Riccardo Guarneri

Tra le storie più tormentato nate negli studi di Uomini e Donne, un posto spetta a Ida Platano e Riccardo Guarneri. I due si sono continuamente lasciati e ripresi, dunque, quando, lunedì 16 settembre, è andata in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prima puntata della nuova edizione del Trono Over il pubblicò è impazzito nel vederli insieme e pieni di astio l’uno nei confronti dell’altra.

Sebbene la rottura definitiva risalga ai mesi passati, i due non si sarebbero ancora dati pace e ogni loro incontro provoca lo stesso effetto di qualche caramella mentos inserita in una bottiglia di Coca Cola: esplosivo. Al magazine ufficiale della rivista ufficiale, Ida Platano ha ammesso: “Rivedere Riccardo mi fa sempre effetto”.

Appena gli occhi si sono posati su di lui, il suo cuore ha iniziato a battere all’impazzata, pensando quanto sia sempre bellissimo. Insomma, non pare proprio non essere ancora riuscita ad andare avanti. Dimenticarlo pare una mission impossible, sebbene quest’anno il suo proposito sia di trovare un altro uomo, che sappia entrare nel cuore e con cui imbarcarsi, felice, verso una nuova avventura.

A Uomini e Donne Magazine Ida Platano del Trono Over ha affrontato l’argomento Andrea Filomena di Temptation Island 2019. I due sono diventati amici da quando hanno iniziato uno scambio ‘epistolare’ dopo l’esperienza televisiva di quest’ultimo. Che le aveva mandato un messaggio ancor prima della trasmissione per invitarla a non perdere mai il sorriso.

In un successivo momento, Ida ha recuperato il messaggio e ha deciso di rispondergli. Da quel momento in poi hanno iniziato a sentirsi con sempre maggiore insistenza e tra loro è nata una semplice amicizia. Una persona dolce, carina e sensibile, lui. Hanno parlato di professione, ma anche della vita e della situazione sentimentale. Secondo Riccardo Guarnieri, Ida Platano si sarebbe presa gioco dei suoi sentimenti perché in estate è riuscita a rapportarsi con un uomo nel modo più trasparente possibile.