Elisa Isoardi ‘minacciata’ : Ti querelo. Giuro oggi che la querelo

E' andata in onda su Rai Uno una nuova puntata di La Prova del Cuoco, dove, nella tradizionale sfida tra i fornelli, la squadra del Peperone verde ha trionfato sul Pomodoro rosso per un solo punto. La padrona di casa Elisa Isoardi ha amministrato abilmente le operazioni con Claudio Lippi e, proprio in uno scambio di battute tra loro, ha invitato la spalla a non portar via le buste della spesa, in quanto poi ci avrebbe dovuto giocare. Al che Claudione ha replicato con ironia: “Ti querelo. Giuro oggi che la querelo”

Grazie alla battuta ha strappato un sorriso a Elisa Isoardi e a tutto il pubblico presente in studio. Poco prima della messa in onda, Lippi ‘accusato’ dalla conduttrice di mangiare dietro le quinte il cibo preparato in trasmissione, aveva preferito mantenere il silenzio, per non svelare alcun retroscena. Se ne sarebbe stato zitto, a tempo debito avrebbe parlato....