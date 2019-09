Valentina Vignali esagerata in intimo trasparente... si vede tutto

Valentina Vignali continua ad essere una delle regine assolute di Instagram. La giovane cestista sui social è seguitissima e le sue foto fanno letteralmente impazzire i suoi follower (ne conta 2 milioni e mezzo). Gli scatti mettono in risalto il suo fisico scultoreo ed evidenziano curve a dir poco perfette. La sportiva è solita deliziare i suoi follower con delle foto che mettono in risalto la sua scultorea bellezza. Una foto - non molto recente ma davvero super sexy - è stata particolarmente apprezzata. L’ex gieffina appare in completo intimo e lo scatto ha riscosso un successo incredibile: boom di like e di commenti.

La modella a breve presenterà il suo libro, un’autobiografia in cui racconta la sua vita ed in particolare un suo delicato momento, quello in cui ha dovuto affrontare la sua battaglia contro il cancro. Un periodo delicatissimo di cui ha sempre parlato con estrema serenità e che approfondirà ancora di più nelle pagine della sua prima fatica letteraria.