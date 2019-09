Escile! Il decoltè di Cristina D’Avena è uno schianto

A quanto pare perl’estate 2019 non è ancora terminata. La nota cantante di sigle di cartoni animati, attraverso il suo account, ha postato una foto sensuale in cui si fa vedere in splendida forma in un contesto per niente autunnale. La celebre cantante benuamina di grandi e piccini si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza rilassandosi a mare. Cristina ha aggiunto una didascalia in cui ha scritto anche di usare il tempo che aveva a disposizione, per farsi, prima che arrivi il freddo autunnale.

Ma la cosa che ha lasciato senza parole tutti coloro che la seguono sui social network, è stato lo foto in sé. La donna, infatti, si è mostrata in forma smagliante con una scollatura molto evidente facendo invidia a delle ventenni... l’attenzione dei follower è sul bikini nero. La parte superiore del costume è talmente striminzita che fa fatica a contenere il décolleté prosperoso della D’Avena. I fan si sono scatenati e qualcuno le chiede di mostrare di più!