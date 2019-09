A Uomini e Donne le mutande di Gemma Galgani 'stendono' anche Maria De Filippi

Gemma Galgani sembra essere tornata apiù carica di prima. La dama del trono over, infatti, continua a fare spettacolo e a lasciare i telespettatori del programma senza parole. L’ex didopo essersi esibita durante una sfilata. La Galgani ha voluto rendersi partecipe di un balletto allache però le è costato ‘caro’.

Nell’ultima puntata del trono over, Gemma si è esibita in una sexy performance lasciando il pubblico senza parole. In particolar modo Tina Cipollari e Gianni Sperti sono rimasti talmente sconvolti da lasciare lo studio mentre Maria De Filippi si è accasciata a terra.

Quello di Gemma Galgani è stato davvero un siparietto hot che ha lasciato a bocca aperta sia il pubblico a casa che i presenti in studio. E’ la prima volta, che la dama di Torino esagera così e infatti per lei sono arrivate una marea di critiche. Gemma è stata sommersa d’insulti sul web soprattutto da parte dei fan di Tina Cipollari. Molti hanno accusato la settante di essere ridicola e di vergognarsi per quanto accaduto. Alla sua età certe cose dovrebbero essere evitate, ha ammesso qualcuno. La cosa che più ha stupito tutti è l’atteggiamento di Maria D e Filippi che a furia di ridere si è ritrovata distesa a terra.