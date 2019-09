Pamela Prati teme Barbara D'Urso... torna in tv, ma ecco da chi

Purtroppo il Pamela Prati gate non è stato affatto archiviato. Se, tuttavia, Barbara D’Urso ha deciso di mettere un po’ da parte l’argomento, considerando il flop della puntata di domenica scorsa, lo stesso non può dirsi per altre emittenti. Pare che Pamela Prati abbia deciso di fare un imperdonabile sgarro alla D’Urso scegliendo di andare come ospite da un competitor. La RAI, sicuramente, non ha la minima intenzione di accettare nei propri studi la showgirl dopo tutte le bugie raccontate a Domenica In. Ad ogni modo, c’è ancora qualcuno disposto a sentire la versione dei fatti della donna. Stiamo parlando di Massimo Giletti.

Domani la Prati tornerà in televisione per ragguagliare tutti in merito alla sua versione dei fatti. Ad aprirle le porte è stato Massimo Giletti, il quale ospiterà la donna nella puntata di Non è l’Arena. Il conduttore, però, ci ha tenuto a chiarire alcuni punti. Innanzitutto ha voluto precisare di aver voluto dare questa chance alla showgirl poiché ritiene sia giusto concederle la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti.

Inoltre non ha potuto fare a meno di fare anche un discorso economico. E' dell’idea che “rubare” il cavallo di battaglia a Barbara D’Urso possa rivelarsi una mossa assai azzeccata. Ci sono persone, che seppur interessate all’argomento, non lo seguono perché detestano la conduttrice Mediaset. Altri sostengono semplicemente che Pamela Prati tema la D’Urso perchè ne ha combinate troppe negli studi mediaset e quindi ha il buon senso di non tornare su Canale 5.