Ho un problema di salute! Emma Marrone, fan preoccupati per il tumore

La cantante Emma Marrone si è appena resa protagonista di una confessione inaspettata: la cantante ha annunciato di avere un problema di salute. Sul suo profilo Instagram, infatti, è apparso un messaggio decisamente preoccupante che ha lasciato di stucco i suoi numerosi fan. L’artista ha annunciato di essere costretta a prendersi una pausa dal mondo della musica a causa di un problema alquanto importante. Come è normale che sia in questi casi, la ragazza non ha voluto dare ulteriori spiegazioni in merito alla vicenda, ad ogni modo si è scusata in anticipo per il fatto che non potrà presenziare al concerto di Radio Italia a Malta.

Ovviamente, non è voluta entrare nel dettaglio della questione, ad ogni modo, considerando la drastica decisione, pare si tratti di qualcosa di abbastanza serio. Lei stessa ha ribadito di essere profondamente desolata, tuttavia, è costretta ad allontanarsi da ciò che ama di più: la musica. L’artista ci ha tenuto a mostrare tutto il suo dispiacere per tutte quelle persone che hanno acquistato biglietti, voli e treni per poter presenziare a tale evento. Tuttavia, non può proprio prendere una decisione differente.

Le parole della cantante sono state assolutamente spiazzanti. A quanto pare, il problema di salute di cui soffre Emma Marrone è abbastanza importante e, soprattutto, va avanti da un bel po’ di tempo. Il pubblico, ovviamente, ha subito collegato la situazione al tumore di cui ha sofferto un po’ di tempo fa.

Ad ogni modo, la donna ha cercato di tranquillizzare un minimo tutti i fan in pensiero per lei dicendo di essere sicura che tutto andrà per il verso giusto e, molto presto, tornerà più forte di prima a cantare per tutte le persone che la seguono. Per il momento, i suoi sostenitori non possono far altro che attendere e mostrarle tutto il loro affetto.