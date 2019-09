L’ex moglie di Pago... Miriana Trevisan non ha mai conosciuto Serena Enardu

Probabilmente non tutti sanno che Pago è l’ex di Miriana Trevisan e che la storia con Serena Enardu è più recente. Miriana è infatti l’ex moglie del cantante, tuttavia sono ancora molto legati, e non solo da stima e affetto, ma anche perché hanno un figlio di 10 anni, Nicola. I due sono stati insieme per diverso tempo, poi la storia è finita ma continuano a frequentarsi per il bambino.

Ad oggi la showgirl parla dell’amore vissuto come qualcosa di molto bello, e anche del papà di Nicola parla bene, lo ritiene infatti un bravo genitore. La coppia Pago Enardu al momento è concorrente a Temptation Island Vip, ma la Trevisan non si sbilancia su Serena, perché dice di non conoscerla. Durante la sua intervista a Novella 2000 Miriana dice infatti di non aver mai avuto il piacere di conoscere la Enardu, neanche quando va in Sardegna per portare Nicola dal padre ha mai avuto l’occasione di incontrarla. Quel che è certo è l’amore che nutre Pago per il figlio, e anche per questo lei definisce l’ex marito un uomo eccezionale.

Nessun commento negativo, quindi, sulla compagna di Pago, e neanche un accenno sul perché le due donne non sono mai state presentate. In effetti, risulta proprio strano che Miriana e Serena non si siano mai viste, così come è strano che il figlio non stato mai nella casa dell’ex tronista.

Nel corso dell’intervista Miriana parla anche del comportando dell’ex marito nel reality e afferma di apprezzare il suo modo elegante di porsi. Per lei Pago rimane una persona fantastica, e tra loro due ancora oggi c’è un bellissimo rapporto. Insomma, si dicono tutto apertamente e anche per il bene del bambino cercano sempre di andare d’accordo. Pago prima di partire ha spiegato a Nicola di stare che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe potuto telefonargli. Il suo gesto ha dimostrato come è sempre presente per il figlio e anche se ha tanti impegni riesce sempre a trovare il tempo per lui.