Nadia Toffa, il commuovente omaggio alla 'Iena'

Le Iene purtroppo ripartono senza Nadia Toffa. Dopo la sua prematura scomparsa avvenuta ad Agosto, lo storico programma di Italia 1 è pronto a tornare ma senza un pilastro molto importante.

Poche ore fa, dal web è spuntata una bellissima notizia che oltre a far piacere a tutti i fan della giovane di sicuro ha emozionato tantissimo la sua famiglia. I cittadini di Taranto paese di cui Nadia ha ricevuto lo scorso anno la cittadinanza onoraria l’hanno voluta omaggiare con uno splendido murales. Come tutti sanno, lo scorso anno Nadia ha ricevuto dal sindaco di Taranto la cittadinanza onoraria facendo così parte di una comunità per cui ha tanto lottato. Nei sui servizi, la Toffa, infatti, si è battuta fino alla fine contro l’inquinamento dell’Ilva e e sulle cause che ha procurato alle persone.