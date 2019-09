Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi si sono incontrati: le parole dopo il confronto

Cinque mesi fa Francesco Chiofalo ha confessato di aver iniziato una relazione con Antonella Fiordelisi. Si sono conosciuti tre anni fa a Temptation Island, quando lui ha partecipato in coppia con Selvaggia Roma, ma il sentimento tra loro è scattato recentemente, dopo l’operazione subìta da Francesco per un tumore al cervello.

Sembrava andare tutto bene, quando una ragazza, Aurora, ha confessato di aver avuto una relazione segreta con Francesco. La ragazza ha incontrato Antonella e le ha mostrato foto e video di incontri segreti anche recenti, mentre loro due stavano insieme. Per questo Antonella ha deciso di lasciare Francesco e di non voler più averci niente a che fare.

Francesco ha fatto di tutto per poter chiarire la situazione con Antonella. Sui social ha detto di non averla mai tradita e per settimane ha fatto il pendolare da Roma a Salerno per poterla vedere. Tutto inutile, fino a qualche giorno fa. Antonella ha deciso di dargli una possibilità, ma l’incontro non è andato a buon fine.

Antonella ha detto sui social di averlo fatto parlare ma di non aver scoperto nulla di nuovo e di positivo. Mentre Francesco, rispondendo alle domande degli utenti, ha detto che non ha avuto la possibilità di parlare e spiegarsi perché lei lo ha insultato dall’inizio alla fine. Insomma, nulla di fatto. Antonella sembra essere sicura della sua posizione.