Senatore Usa : Mark Zuckerberg non vende

Il fondatore del social network ha parlato con il presidente: "Non lancerò la libra senza l'ok delle autorità". Ma sulla questione antitrust non vuole cedere.respinge l'ipotesi di vendere. Lo ha reso noto il senatore repubblicano Josh Hawley uno dei critici più accesi di Facebook dopo un incontro col suo proprietario. "L'ho sfidato a fare due cose per mostrare che Facebook è seria sulla questione dell'imparzialità, della protezione dei dati personali e della concorrenza: vendere Whatsapp e Instagram e sottomettersi a un controllo indipendente ed esterno sulla questione della censura. Ha risposto di no a entrambe" le proposte.

Zuckerberg ha discusso con i parlamentari della regolamentazione di Internet e dei social media in particolare, un tema che il Congresso Usa ha messo all’ordine del giorno dopo lo scandalo Cambridge Analytica. Facebook è sotto osservazione in particolare per i problemi legati alla privacy e la gestione dei dati personali. Ma i parlamentari americani sono anche particolarmente preoccupati per le ingerenze straniere nella politica e per questioni di antitrust.