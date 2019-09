Roma : Preso stupratore seriale di prostitute

Roma, arrestato stupratore seriale prostitute, le violentava e le abbondava in campagna. Un uomo, accusato di avere, è stato arrestato a Bracciano,, dai Carabinieri. Vittime dello, le prostitute: le avvicinava da cliente e poi le portava in luoghi isolati, dove le rapinava, violentava e abbandonava. Le indagini sono scattate a gennaio,dopo la denuncia di una vittima, trovata sotto choc e soccorsa dai Cc. L'arrestato è un operaio 42enne italiano, con precedenti per mancata assistenza familiare. Contro di lui anche la foto scattata a lui e all'auto da un'altra donna.

Le indagini sono partite dalla denuncia di una delle vittime, convinta dalla amica che aveva subito la stessa violenza dalla stessa persona. Entrambe erano state portate in aree isolate distanti dalla capitale ed erano state costrette ad avere rapporti non protetti (nonostante la ferma resistenza delle donne). Entrambe erano state poi rapinate ed abbandonate sul ciglio della strada.