Ora basta con l'uccello... Caduta Libera, Gerry Scotti è avvertito

Su Canale 5 è tornata la versione autunnale di Caduta Libera, il popolare game show capitanato dal conduttore pavese Gerry Scotti. Come ha anticipato lo stesso padrone di casa, i concorrenti in gara avranno la possibilità di giocare con un nuovo quiz. Sul profilo ufficiale di Caduta Libera, nelle ultime ore è spuntato un nuovo commento sotto un post pubblicato dagli autori del quiz. Nel dettaglio, fra i vari commenti apparsi sotto l’immagine, oltre alle consuete offese rivolte al conduttore pavese, un leone da tastiera in particolare ha fatto delle critiche ben precise.

Sembrerebbe che il detrattore che ogni sera alle 18:50 su Canale 5 segue Caduta Libera, sarebbe stanco sentire zio Gerry nominare e mettere nei giochi la parola dell’uccello. Arriverà la replica da parte di Gerry? Da qualche tempo quest’ultimo è sempre nel mirino dei leoni da tastiera.