Sei una mamma... Alessia Marcuzzi senza veli su Instagram, gli haters insorgono

Spessoè presa di mira dagli haters, ma la Pinella fa spallucce e continua per la sua strada. A 46 anni (portati divinamente) si può permettere foto audaci e ogni tanto stuzzica i suoi follower con pose provocanti. L'ultima foto suè proprio una di queste. la Marcuzzi è distesa su una spiaggia bianchissima e coperta solo dalla sue borse.

Lo scatto ha fatto il pieno di like, ma come sempre succede non sono mancati gli haters. "Ma sei sempre nuda...sei una mamma ...un po di rispetto per tua figlia..", "Ma un po' di rispetto per i tuoi figli non hai bisogno di fare foto nuda, non hai più 20 anni, ogni frutto la sua stagione". C'è chi addirittura le dà della "ridicola" e chi sentenzia "sei una donna matura un ottima conduttrice non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti". Probabilmente sarà tutta invidia, di certo i commenti negativi sono in netta minoranza e la foto in poche ore ha fatto il pieno di like e complimenti.