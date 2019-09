Il figlio di Matteo Salvini su moto, indagati agenti

I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per ciò che segui l’episodio, quando un giornalista dicercò di riprendere la scena. Sono stati interrogati ieri in Procura a Ravenna alla presenza dei loro avvocati, da, Matteo Salvini, sull'episodio di Milano Marittima, quando, il 30 luglio scorso, ildel leader del Carroccio fece un giro in mare su una. I tre sono stati formalmente identificati, dopo richiesta al Viminale, per la vicenda seguita a quell'episodio, quando un giornalista di Repubblica cercò di riprendere la scena.