In Iran le donne potranno andare allo stadio

La notizia attesa dalleè arrivata. Presto potranno assistere dal vivo alle partite di calcio. "Tutte le preparazioni necessarie sono state fatte in modo che le donne, inizialmente solo per le partite internazionali, possano entrare negli stadi di calcio" in Iran. Lo ha annunciato in una nota il ministro dello sport della Repubblica islamica,, dopo le polemiche per la morte della tifosa Sahar Khodayari.

Secondo il ministro dello Sport, nello stadio Azadi di Teheran, dove l'Iran gioca la maggior parte delle partite, sono stati creati ingressi riservati e toilette separate. Le donne potranno accedere agli spalti, ma in ogni caso non potranno mescolarsi ai tifosi. Sarà aumentato inoltre il numero degli agenti in servizio per permettere alle tifose di accedere e lasciare lo stadio in modo sicuro.