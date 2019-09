Le curvy non vogliono più nascondersi! Vanessa Incontrada, ha vinto lei

L’hannoper il suo peso, per non essere tornata in forma smagliante subito dopo il parto, le ha detto “” e l’hanno insultata pesantemente sui social e non. Ma se all’inizioaveva molto sofferto per via di tutta quella crudeltà nei suoi confronti, ora è tranquilla e serena e non si lascia intristire dalla crudeltà altrui. “Viviamo in un mondo cretino perché non puoi piacere a tutti, ma sentire sempre parlare di questa cosa ‘mi stanco, non hai altro da dire?’ – aveva detto a inizio estate ospite di Domenica In – La cellulite ce l’ho, le smagliature vere, ma siamo donne vere, fa parte della vita. Tutti noi abbiamo il periodo dove prendiamo chili, ci sentiamo meglio. Alla fine ti devi accettare, ti devi curare, io ho cura di me, mi alleno, mi aiuta a sfogarmi, mi piace godermi una giornata con la famiglia a mangiare”. Ma ce ne vuole di coraggio percome Vanessa Incontrada.

Lei, però, hadella cattiveria e, intervistata in questi giorni dal Corriere della Sera ha detto: “Le curvy non vogliono più nascondersi. Se ho seno e cosce importanti, le mostro: o vi piaccio altrimenti pace”. Intanto Vanessa Incontrada continua la sua scalata verso il successo. E si apre per lei una nuova sfida: disegnerà la collezione di Elena Mirò dedicata alle curvy. Oltre che conduttrice, attrice, ora diventa anche una stilista. E siamo certi che se la caverà alla grande.“Le statistiche dicono che le donne taglia over 44 sono la normalità. Allora ho pensato che è arrivato il momento di farle brillare. Basta capi che coprono e mortificano” ha spiegato al Corriere della Sera Vanessa. Ma per lei questa missione non è solo quella di disegnare abiti, è anche quella di far tornare la normalità in relazione alle taglie che le donne indossano. E questa è davvero una bella cosa.

“Fino a poco tempo fa le donne sembravano divise in due blocchi: curvy e filiformi – ha aggiunto -. Ora la moda ha capito che deve cambiare, anche perché sennò non vende”. Ma lei ha deciso di contribuire a questo cambiamento: “Abbiamo osato con i tessuti per dare uno stile forte anche alle taglie over 44. E ho introdotto la pelliccia, ecologica. Ci ho lavorato tanto, quasi un anno e ora è pronta anche quella dell’estate”.