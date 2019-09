L'ho conosciuta da single! Taylor Mega e la nuova fidanzata segreta travolta dagli insulti

Taylor Mega e... l’influencer e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state sorprese a scambiarsi un bacio passionale dai paparazzi del settimanale Nuovo. “Taylor Mega non smette di stupire – anticipava il direttore della rivista, Riccardo Signoretti, su Instagram – Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, tutti i segreti e le foto esclusive della sua nuova storia d’amore con una bellissima ragazza mora, già vista a Uomini e Donne”.parla di “fidanzata segreta”. Dallanon era chiara l’identità, ma i sospetti degli utenti si erano subito indirizzati verso la bella Giorgia. E non sbagliavano. Le immagini del settimanale hanno però scatenato la reazione furibonda della ex gieffina, che ha accusato Taylor Mega di averla ingannata dichiarandole amore ma, in realtà, aveva già un’altra compagna.

Dopo le parole di Erica, si è scatenato un, con molti utenti social che si sono scagliati duramente contro Giorgia, accusata di essersi messa in mezzo ad una storia d’amore e di aver portato a Mega ad allontanarsi dalla Piamonte. La Caldarulo è finita quindi in un vortice di critiche feroci e insulti e ora è intervenuta su Instagram per spiegare di non essere stata l’amante di Taylor, ma di averla conosciuta quando entrambe erano single.“Chi mi conosce sa che non sono solita commentare i miei fatti personali perché non mi va, non mi piace…Però sto ricevendo tantissimi insulti da parte di persone omofobe, ma anche da parte di chi sostiene che io abbia rovinato una relazione – ha iniziato a spiegare la Caladarulo nelle Storie – . È proprio su questo che volevo soffermarmi perché mi dà fastidio essere insultata per nulla”.

“Io ho conosciuto Taylor da single – ha proseguito l’ex volto di Uomini e Donne – non ho mancato di rispetto a nessuno e non lo farei mai”. “Anzi, vorrei che voi portaste rispetto nei miei confronti perché sto ricevendo insulti pesanti che mi toccano – ha aggiunto la nuova compagna di Taylor Mega – La situazione a casa non è facile, quindi vi prego: portatemi rispetto!”.