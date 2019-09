Rogo in casa,muore madre. Bimbo è grave

La terribile tragedi adove intorno alle 5 del mattino il marito della vittima ha lanciato l'allarme, l'uomo si è svegliato per il pianto disperato delaccorgendosi che la casa era ormai preda di fiamme soprattutto intenso fumo nero. Nonostante i tempestivi soccorsi per la 37enne non c’è stato nulla da fare. La madre ha perso la vita in un incendio scoppiato a Fleres, una piccola località ai piedi del, nella provincia di. L'allarme è stato lanciato dal padre, che si era svegliato per il pianto del bambino. La stanza era già piena di fumo e la moglie era esanime. All'arrivo dei soccorsi la donna era già deceduta per intossicazione da fumo. Ilè in gravi condizioni all' all'ospedale di Vipiteno. I carabinieri stanno indagando.