Justine sei stupenda hai un se** meraviglioso! La Mattera senza pudore

Justine Mattera è molto attiva sui social dove condivide il suo mondo, fatto di tantissimo sport e di sensualità. Nelle ultime ore ha voluto stupire ancora una volta i suoi seguaci e ha deciso di condividere uno scatto ad alto tasso erotico. L’i adora lasciare senza fiato i suoi fan. E viene subito da pensare che l’anagrafe menta.ha infatti 48 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, perfetto, da fare invidia alle ventenni.Il suoè sport, tanto sport: “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato Justine Mattera in un’intervista. Poche ore fa la bellissima bionda ha deliziato i fan con un’altraUn’immagine che mette in bella mostra la sue curve perfette.

L’ex moglie di Paolo Limiti indossa soltanto un paio di collant azzurri e un paio di scarpe con il tacco alto. La parte del busto è scoperta e suo generoso décolleté è coperto solo dalle braccia. Un colpo al cuore per i fan, che ovviamente hanno commentato lo scatto. ”La tua sensualità è impressionante”, ”Buongiorno sempre bellissima e sensualissima”, si legge tra i commenti. ”Sposta un pochino il braccio!”, chiede un follower della Mattera. ”Se mi fai avere l’indirizzo ti mando una maglietta così non devi sempre stare mezza nuda”, scrive ironicamente un altro fan. Poi i soliti complimenti per le forme perfette: ”Buongiorno sempre bellissima e sensualissima”, ”Corpo perfetto”, ”Sei un incanto”, ”Cosa si mette si mette è bellissima”.

Justine Mattera, showgirl,newyorkese, classe 1971, sarà la madrina della decima edizione della Maratona di San Valentino che si terrà il 16 febbraio 2020 a Terni. Justine correrà il percorso della mezza, 21 chilometri nella splendida cornice della Valnerina. Justine Laurea in letteratura italiana e inglese conseguita alla Stanford University, si stabilisce a Firenze nel 1994. Qui inizia a lavorare come modella, cantante, e conduttrice televisiva. Diventa una showgirl completa e versatile collezionando successi e riscuotendo la simpatia del pubblico di ogni età.