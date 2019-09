Eleonora Pedron e il primo topless bollente con Fabio Troiano

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono stati paparazzati, ancora una volta, al largo dell'isola di Pantelleria. Ilpubblica ledella loro relazione e mostra l'ultimo topless di stagione dell'ex Miss Italia. L'ultimo colpo di coda a quest'estate rovente l'ha datoregalando un topless da urlo ai suoi fan. L'ex Miss Italia è stata pizzicata, dal settimanale Diva e Donna, in vacanza con il nuovo compagno, l'attore Fabio Troiano. La coppia si è concessa alcuni giorni di sole e relax sull'isola di Pantelleria e non sono mancati i momenti di grande intimità.

La love story tra l'attoree Eleonora Pedron è fresca di ufficializzazione. Il settimanale Chi, poche settimane fa, aveva lanciato l'indiscrezione sulla passione scoppiata tra i due, ma la certezza è arrivata solo al Festival del Cinema di Venezia. Troiano e Eleonora Pedron hanno, infatti, calcato il red carpet del Lido stretti l'uno all'altro con tanto di bacio a suggellare l'unione. Poco importa se l'ex compagna dell'attore si sia dichiarata "disgustata" dalla relazione tra i due. Lei e Troiano si erano, infatti, lasciati (non in buoni rapporti) da poco tempo. Era invece durata pochissimo la storia tra la bionda ex die la Iena,, la cui relazione si era interrotta a febbraio.

Dopo settimane di rumors la coppia è finalmente venuta allo scoperto. Le foto pubblicate da Diva e Donna mostrano Troaino e la Pedron a bordo di un'imbarcazione a largo di Pantelleria. Felici e sorridenti, convinti di essere al riparo da occhi indiscreti, i due si lasciano andare a teneree le mani dell'attore non si risparmiano sul corpo tonico della Pedron. Tra baci e abbracci, però, l'ex Miss Italia va oltre, sfilandosi la parte superiore del bikini regalando ai fotografi lo scatto ideale, con un topless finito dritto dritto sul settimanale. Ecco qui la foto bollente dove la Pedron mostra un topless perfetto