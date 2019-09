Victoria Beckham racconta : Sono stata vittima di bullismo a scuola

Victoria Beckam non dimentica di aver, quando era. Apprezzata per il suo successo come cantante prima e come stilista dopo, da vent’anni è legata al bel, dal quale ha avuto quattro figli. A loro è decisa a trasmettere il rispetto per gli altri. Come ricorda l’, la Beckham ha confessato di non essere mai andata molto d’accordo con i ragazzi più popolari a scuola. Proprio i compagni le rendevano la vita tra i banchi impossibile. Per questo ha deciso di impegnarsi nella carriera.

Da quando è diventata famosa, nessuno ha osato più prenderla in giro. Nell’intervista pubblicata sulla rivista di “Glamour UK” – che le dedica la copertina – racconta: «Sono stato vittima di bullismo a scuola, mentalmente e fisicamente». Racconta anche di come voglia educare sua figlia Harper, di otto anni, al rapporto con le altre persone: «Le parlo di come le ragazze dovrebbero essere gentili con le altre. Uso le mie esperienze».

In una scorsa intervista aveva spiegato le ragioni della sua determinazione: «Ho sempre sognato di poter salire sul palco ed esibirmi, ma quando ero a scuola questo è stato un problema. Sono stata vittima di bullismo ed ho sofferto in quel momento della mia vita. Trovavo difficile adattarmi a quello che facevano gli altri ragazzi. Io ero molto ambiziosa e mi sono impegnata tantissimo, sia a scuola rispettando regole ed insegnanti, che nel tempo libero, quando prendevo lezioni di canto, ballo e recitazione. Mentre gli altri ragazzi preferivano andare in giro a fumare o a far quel tipo di cose. Fingevano di essere cool, ma io non ero come loro».