Thegiornalisti, si fa il nome di Leo Pari per il futuro: No comment, per ora preparo il mio album

I Thegiornalisti si sono sciolti, con una serie di storie, infatti, il frontman Tommaso Paradiso e Marco Rissa hanno messo la parola fine all’esperienza della band come la conoscevamo. Per il nuovo corso si fa il nome di Leo Pari che, raggiunto da Fanpage.it, decide di non commentare questa notizia, precisando di stare lavorando sull’album solista.

"Guarda, non so che dire io sono amico di Marco (Rissa) e di Tommaso allo stesso modo, sono cari amici e non può che dispiacermi tutto quello che è successo", spiega Leo Pari, musicista romano che da qualche anno è parte integrante della band, il quarto Thegiornalisti, insomma, che li ha accompagnati in studio e live, anche nell'ultima uscita pubblica al Circo Massimo.

Sul fatto che stia girando il suo nome come prossimo frontman della band, Leo Pari dichiara: "Sì, ho letto, no comment su questa notizia". Su quel che hanno rappresentato i Thegiornalisti per il pop italiano il musicista spiega "Loro hanno scritto canzoni bellissime e hanno raccontato anche il passaggio dall'indie al pop, un po' per primi o comunque sono quelli che hanno catturato di più l'attenzione, sicuramente sono ottimi artisti pop, sia sul palco che fuori dal palco".