Ridicolo! Addio Thegiornalisti, i fan contro Tommaso Paradiso

“Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così”. Isi sono sciolti. Ad annunciarlo su, con una serie di stories, è il frontman del gruppo, che così dice addio agli altri due componenti della band di ‘Love’ e ‘Completamente’, Marco Primavera e Marco Rissa.“Credo non sia nobile spiegare il come e il perché di tutto questo. I problemi ce li teniamo per noi” ma i Thegiornalisti, ribadisce, “per quel che mi riguarda non esistono più”. Il cantante parla di “mesi molto difficili” – “sono stato male”, confessa – e chiede “un po’ di delicatezza” al suo pubblico nell’esprimere un parere sulla rottura. Poi la precisazione: “Ho scritto tutto, testi e musica, di ogni singola canzone” e “continuerò a cantarle dal vivo, a farvele ascoltare e a farvele gridare”.

Poco dopo è arrivata la risposta stizzita del chitarrista Marco Rissa: “Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due – scrive Rissa -. I Thegiornalisti continueranno!”. Poi la stoccata al cantante: “Chi decide autonomamente di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole suoli social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”.Non solo. Ilè tornato a parlare su una nuova story di Instagram denunciando: “Ci hanno tolto le password” del profilo ufficiale del gruppo. “In molti – scrive infatti il chitarrista – segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco (Primavera, ndr.) possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi”. Qualche stories die ben due repliche piccate del chitarrista sulla stessa piattaforma per mettere fine alla band. E i toni non sono concilianti.

Dopo l’addio i social hanno criticato il cantante. E con ironia hanno risposto al suo. “Cioè praticamente Tommy Paradise ha detto neanche troppo velatamente che ha sempre fatto tutto lui e che gli altri non valgono un caz..”, riassumono, mentre consigliano vivamente al cantante di “volare basso”: “Tommy hai scritto i testi di Maradona y Pelé e Felicità Puttana, mica di Streets of Philadelphia. Anche meno dai”. E ancora: “Tommy Paradise che a seguito dello scioglimento ci tiene a precisare che Maradona y Pelé l’ha scritta lui manco fosse Champagne Supernova. Paradì – avvertono -, io so sopravvissuto allo scioglimento degli 883, degli Oasis e dei REM. Magna tranquillo”.