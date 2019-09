Kate Middleton aspetta il quarto figlio? La prova schiacciante che la duchessa è incinta

La duchessa di Cambridge voleva mantenere ilfino al momento da lei ritenuto più opportuno, ma a spifferare tutto – ovviamente senza malizia – ci ha pensato la figlia Charlotte che, a scuola, non solo avrebbe svelato che la, ma avrebbe anche detto che è incinta di una femminuccia. Stando a quanto riporta il magazine, la Principessina, che ha cominciato a frequentare da qualche giorno la Thomas’s Battersea school, avrebbe raccontato a un’amichetta che la mamma è in dolce attesa.Una delle insegnanti di sostegno lì presente ha raccontato ciò che era successo. Da quel momento il gossip è letteralmente impazzito. E non si parla d’altro. Ma veramenteè già incinta del quarto figlio? Si può davvero fare affidamento solo sulle parole di una bambina? Beh, ci sarebbero anche altri indizi che fanno pensare che sia tutto vero.

Non è la prima volta che a, stavolta però c’è di mezzo la piccola Charlotte, che avrebbe raccontato a compagni di scuola e maestre l’indiscrezione bomba. “Mummy is having another girl”, ossia “Mamma aspetta un’altra bambina”, queste le parole testuali uscite dalla bocca della piccola Charlotte. Sarebbe anche “giusto”: così ifarebbero conto pari: due maschi e due femmine.Vabbè, su, ma è una bambina… E non si può fare affidamento al 100% su di lei… Ma c’è dell’altro, oltre alle parole di Charlotte. Stando a quanto riporta Vanity Fair, la notizia sarebbe vera e ci sarebbe un’altra prova schiacciante: i suoi capelli. Secondo gli esperti, ogni volta che Kate Middleton sfoggia un nuovo taglio o colore di capelli, vuol dire che sta per annunciare una nuova gravidanza. L’esperta di reali Aranzazu Santos López ha parlato con “Express” e ha spiegato tutto.

“Guardate le immagini del primo giorno di scuola dei principini, si vede subito che i capelli di Kate hanno un’aria nuova. Non sappiamo ancora se si tratti di schiariture o di una colorazione, ma sono più chiari, un biondo scuro per intenderci. Ogni volta che la Duchessa di Cambridge cambia look, dopo pochi giorni arriva l’annuncio che è incinta”. Non solo: Kate Middleton avrebbe annullato i suoi impegni per i prossimi mesi e qualcuno ha notato delle forme più tonde.