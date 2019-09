Pippo Baudo : La Cuccarini quasi una parente... la D’Urso è inarrestabile

Da esperto di tv quale è,non ha esitato a dire la sua sulle condizioni in cui versa attualmente la televisione italiana e sulla sfida pomeridiana tra. Lui, che non ha più l’età per avere un programma tutto suo e che non vorrebbe mai che il pubblico gli rimproverasse “questo attaccamento morboso alla tv”, non disdegna leperché quelle, come raccontato in una intervista al Corriere della Sera , lo “divertono, ma anche lì non devi esagerare, l’ospite fisso alla fine puzza come il pesce”.

Baudo, dunque, che sarà sul piccolo schermo solo per piccole apparizioni, continua a guardare la tv da casa e, in merito ai programmi che popolano le reti Rai e Mediaset, ha il suo preciso parere. “ È un periodo di crisi, perché non c’è varietà e ideazione di programmi. I palinsesti sono tutti uguali – ha spiegato - . È anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee ”.



In una tv dove mancano le idee, però, Pippo Baudo si diverte ad osservare la sfida pomeridiana tra due programmi – La vita in diretta e Pomeriggio Cinque – guidati da due professioniste che conosce bene. “ Lorella è quasi una mia parente, per lei ho un debole – ha raccontato - . Barbara d’Urso debuttò con me come valletta a Domenica in: diceva al massimo 10 parole, ora ne dice 10 milioni. È inarrestabile. Rimango meravigliato dalla sua capacità di creare dal nulla un discorso lunghissimo, che varia dalla commozione alla risata, una ricchezza degna di Paola Borboni e delle grandi attrici del passato ”.



Il resto dei programmi, invece, è guidato dai soliti “volti noti” come Conti, Bonolis, De Filippi, Carlucci e Scotti, che Baudo considera “personaggi di carisma”, ma tra i quali non riesce proprio ad individuare un suo erede. “ Io eredi non ne voglio, né mi auguro che ci siano. Un conduttore deve avere caratteristiche fisiche, gestuali, vocali che siano propri ”, ha detto.