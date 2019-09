Zuckerberg : Facebook, commissione di vigilanza

"La commissione difenderà la nostra comunità difendendo il diritto delle persone alla libertà di espressione", scrive Zuckerberg nel suo. "Proprio come il nostro consiglio di amministrazione rende Facebook responsabile nei confronti dei propri soci, crediamo che questa commissione possa fare lo stesso per la nostra community.creerà una "Commissione di vigilanza esterna" che prenderà la decisione sulla rimozione di contenuti specifici sul social network. Lo ha annunciato il fondatore e a.d Zuckerberg in un post sulla propria pagina. "La decisione della commissione sarà vincolante, anche se io fossi in disaccordo", ha scritto Zuckerberg. "Facebook è nato per dare voce alle persone, ma sappiamo che alcuni usano la loro voce per mettere in pericolo altre persone". Lasarà indipendente e autonoma da Fb.