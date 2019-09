Ho fatto da badante a Pamela Perricciolo pesava 140 kg! Eliana Michelazzo a Esclusivo

"Le sono stata vicino a causa della sua obesità: l'ho conosciuta chepesava 140 kg, aveva una patologia: lei stava male, io le ho fatto dabadante". Tutto quello chea "Live - Non è lad'Urso" nell'intervista esclusiva con la trans Manila Gorio"Pamela Perricciolo pensavo fosse una sorella, invece si è rivelata unmostro". Dopo l'intervista a, nuovo scoop diManila Gorio nel suo programma "", in cui ha intervistatoun'altra protagonista del "" (tornato ufficialmente allecronache con "") ossia Eliana Michelazzo, che haraccontato alla conduttrice trans pugliese tutto quello che non èriuscita a dire da Barbara D'Urso.Nelle 2 interviste di Manila, il confronto Perricciolo-Michelazzo èun'anteprima con dichiarazioni esclusive, prima del faccia a facciapreannunciato in trasmissione dalla D'Urso.

Affermazioni forti, che non lasciano spazio ad una riconciliazione:"Dice che mi vuole bene ancora oggi, dopo tutto il male che mi ha fatto?Io non accetto più il suo bene, dopo aver scoperto che il mio maritovirtuale era Pamela Perricciolo"

Manila: "Se avessi davanti Donna Pamela, oggi, cosa le chiederesti?"Eliana: "Perché? Non meritavo tutto questo male. Ho perso 10 anni dellamia vita" e prosegue "Io non la chiamerei donna. Pamela, punto. Unadonna non fa delle cose del genere"





: "Ma non c'è stato un istante in cui hai dubitato che ci fossequalcosa che non tornasse?", Eliana: "No, mai. La scusante era 'Io escoper la linea telefonica, perché così la linea è protetta per lo stato diantimafia'. Io ero chiusa in camera: non ho mai potuto vedere se era leiche scriveva i messaggi, eravamo sempre lontane, specialmente negliultimi anni. Io aspettavo, poi lei arrivava e si chiudeva nella suastanza, io mi chiudevo nella mia" .

Poi torna sulla faccenda giudiziaria: "Dietro di lei sono sicurissimache ci sono altre persone, anche degli uomini e con le autorità loappureremo. E' come un'associazione, in cui in cambio di alcuni favorichiedeva soldi". E parla del perché ha voluto/dovuto "credere" al finto fidanzato:"Inizialmente l'aveva fatto con Manuela Arcuri, ma lei non si è fattafregare, lei è stata capace di distogliersi. Io ero in casa con lei:avevo 5 euro in tasca, non avevo lavorato. Sono stata obbligata a starein casa con lei, non avevo altro"

Manila: "Se lei ammettesse il fatto e ti chiedesse perdono laperdoneresti?"Eliana: "No. Gli anni che mi ha levato non me li ridà nessuno. Miritrovo a 40 anni, senza famiglia e senza figli"

: "Le ho scritto una lettera, ma non mi ha risposto. Setu vai a fare le foto con uno che non è quello della fotografia, ma èun'altra persona (un cesso) che non era bello come quello della fotooriginale... Ma allora, un dubbio?... Andiamo a Verissimo, Toffanin lechiedo la foto, va in camerino e non torna: hai la foto insieme a lui?Scendi e fai vedere la foto, così anche Silvia non si sente presa ingiro. Scende, senza cellulare e fa finta di niente... Poi su insistenzava a prenderlo e fa vedere la fotografia: sai quale? Una foto con Marco,il bambino, Rebecca e Lei: foto collage in posa... ma come dopo lapaparazzata?!? Ti ci devi sposare e non fai una foto con lui???"