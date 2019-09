Luigi Di Maio a Matteo Renzi : non tollererò tensioni

"A Renzi ho detto che di 'Matteo' che ogni giorno creava tensioni nel governo ne abbiamo già avuto uno. Ne abbiamo abbastanza. Una cosa è certa: io non tollererò tensioni di alcun tipo. Bisogna lavorare solo per gli italiani". Lo ha dettoall'assemblea congiunta di. "L'Umbria è un esperimento innovativo ma non lo stiamo pensando per altre Regioni", ha aggiunto. Di Maio è tornato sul taglio dei parlamentari. Va fatto entro la seconda settimana di ottobre. Poi si procede con la legge elettorale.

E aggiunge : "Il governo è stato formato, adesso dobbiamo cambiare approccio. Abbiamo un programma da realizzare e gli accordi dovete chiuderli voi nelle Commissioni. Su salario minimo, acqua pubblica, taglio tasse, riforma della sanità e tanto altro. Ora sta a voi in Parlamento portare a casa i punti del programma. Non dovete aspettare nessuno, nelle vostre Commissioni avete le forze per chiudere gli accordi".