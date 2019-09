Superenalotto, centrato 6 da 66 milioni : la combinazione vincente

A un mese daldei record da oltre 200 milioni di euro, centrata la, piccolo comune del Parmense. Questa volta il fortunato vincitore porta a casa 'solo' 66 milioni di euro. Questa la combinazione vincente: 9 - 18 - 26 - 43 - 60 - 79. Jolly 57 Superstar 35., sindaco di Montechiarugolo, lo ha appreso "" allo stadio Meazza di Milano, dove è andato a seguire l'. "E' veramente incredibile, una bellissima notizia - dice all'- Purtroppo non li ho vinti io, no, ma spero sia uno del nostro territorio, che questi soldi finiscano a uno che ne ha bisogno, che ne faccia buon uso".