Sputi e insulti perché del Sud! La denuncia di Ilde Cascio

“Stavo parcheggiando quando ho sentito la vicina urlare, poi è arrivato il compagno che mi ha sputato in faccia e mi ha pestato violentemente un piede”.

"puzzi"

"terrona di m...a"

"mafiosa".

"È lei che mi ha dato dell'ignorante".

“Non aggredirei mai una donna”.

"Apprezzo che tu ti occupi delle liti di vicini. Tu porti avanti anche un'altra battaglia. Le donne non si toccano".

Ilde Cascio è la donna originaria di, che ha denunciato un'aggressione ai suoi danni da parte di alcuni vicini di casa. L'episodio sarebbe accaduto a. La protagonista di questa vicenda, in collegamento conPomeriggio 5, ha raccontato della sua esperienza aI suoi aggressori l'avrebbero apostrofata con termini gravi quali:La colpa della 53enne sarebbe stata quella di aver parcheggiato la macchina in maniera sbagliata. L'ennesima lite condominiale scaturita da questioni razziali. Dopo gli attacchi fisici subiti, Ilde ha dichiarato di essere andata al pronto soccorso e tra i danni fisici riportati ci sarebbe stata anche unaGli inviati del programma hanno raggiunto i presunti responsabili dell'ai danni di Ilde, i quali hanno rilasciato una versione completamente diversa. Una delle vicine ha dichiarato:Subito dopo, il compagno della vicina di Ilde si è difeso affermando:Eppure, il referto medico ha reso noto come le contusioni ai danni di Ilde (meridionale d'origine, ma residente a Forlì da anni) ci siano. Resta solo da capire chi sia il colpevole (o i colpevoli) dell'aggressione ai danni della donna. La vicenda è contornata da elementi ancora oscuri e da chiarire, intanto, Ilde si è appellata a