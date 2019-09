Mauro Marin, incidente per l’ex vincitore del Grande Fratello

Mauro Marin, il vincitore del, è finito in ospedale dopo aver avuto unmentre cucinava. L’ex concorrente dell’edizione numero 10 del reality più seguito d’Italia si ètentando di imitare il suo idolo, lo, nel taglio delle verdure a la julienne.Insieme al dolore per la ferita, per fortuna non grave come documentano le foto che ha postato su, è esplosa anche la rabbia del macellaio di Castelfranco Veneto. “Me mancava soe Na stigmata…. A seconda m fa santo”, ha scritto l’ex gieffino sui social pubblicando la foto della ferita alla mano. Mauro Marin stava seguendo le repliche notturne del suo show, Cucine da incubo, quando ha pensato bene di replicare una delle preparazioni del celebre cuoco.

“Alle 3 facevano le repliche di Cucine da Incubo e io avevo voglia di insalatona – ha spiegato l’ex gieffino – Cannavacciuolo mostrava come tagliare la verdura a julienne, lo faceva benissimo, e io avevo comprato il set di coltelli in ceramica consigliato da lui. Sono un suo grande fan. Avevo già fatto il resto ma mentre tagliavo il cetriolo a julienne son sbrisà e il coltello mi ha infilzato la mano destra”.“Sia chiaro, non do la colpa a Cannavacciuolo, quello è grosso e se si arrabbia mi mena. Umilmente dico che forse è meglio se continuo a tagliare i tocchi grossi, da macellaio, le cose fini lasciamole ai professionisti. La mano sinistra sta male, la destra fa male, bisogna che me ne sto un tranquillo per un po’. Potrei dire che ho le stigmate e nascondermi in un convento, così almeno mio padre non scopre cos’ho combinato”, ha detto Marin. Dopo aver lanciato la ciotola con l’insalata contro la televisione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha provato a effettuare una piccola medicazione casalinga, ma ben presto, ma quando si è reso conto che il sangue usciva copiosamente si è visto costretto a correre in ospedale.

Non è la prima volta che. Nel 2016 ha perso due falangi ca causa di un terribile imprevisto con una motosega: mentre stava tagliando la legna, la sega gli è sfuggita colpendo la mano. Marin aveva raccontato di essersi sottoposto ad un intervento di quattro ore per ‘riattaccare’ le due dita, ma purtroppo non c’era stato nulla da fare.