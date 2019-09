Giusy Ferreri e l'incidente hot! La scollatura mostra un pò troppo

Con i brani Amore e Capoerira e Jambo (realizzati con Takagi e Ketra),è diventata l’icona indiscussa dei tormentoni estivi. La cantante ha in serbo per i suoi fan una bella sorpresa per questo autunno. Come ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni è in arrivo un nuovo brano che uscirà proprio nel periodo autunnale.“In autunno presenterò un nuovo brano con un’atmosfera magica. In una mia canzone, Piove, cantavo: ‘C’è estate in ogni stagione’. Ecco, vorrei portare l’entusiasmo di questi mesi incredibili in questo singolo che già amo molto”, ha raccontato la cantante lanciata undici anni fa dal talent (all’epoca andava in onda su Rai Due) X-Factor. Giusy Ferreri oltre ad essere una cantante e anche una mamma attenta e premurosa verso la figlia Beatrice.





È stato proprio l’arrivo della figlia ad aver dato una svolta alla vita professionale della cantante. “Il passare del tempo ti consente di confrontarti meglio con certe situazioni. Grazie a Beatrice ora ho meno attenzioni verso me stessa. Mi sento meglio adesso. Mi rivedo molto in Beatrice, da piccola ero scherzosa come lei”. Cantante, mamma, ma che non rinuncia alla veste di donna. E così, sul suo account Instagram, Giusy Ferreri regala scatti hot che mostrano la sua bellezza mediterranea.

E l’ultima in ordine di tempo ha mandato i suoi follower su di giri. L’inizio di una buona settimana! Un tour finito, un’estate quasi finita ma che si fa ancora sentire.. l’attesa di una nuova stagione, un nuovo inizio!”, ha scritto la Ferreri pubblicando una foto dall’alto cheGiusy indossa una magliettina nera, aderente e scollata; talmente scollata che da una parte salta fuori qualcosa di troppo. ”Sei bellissima ma ti si vede il cap.....”, “Dolce, fine, sensuale, intrigante e con l’aureola della te... di fuori”, si legge tra i commenti dei fan. “Bellissima, scusa, ma si vede il cap......”, scrive un altro fan aggiungendo l’emoticon della risata.