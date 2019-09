A Messina ragazzini rapinano e violentano 90enne

Messina, anziana rapinata e violentata in casa, arrestati due ragazzi di 17 e 14 anni.. Due giovani messinesi di 14 e 17 anni sono stati arrestati per avere rapinato e poi abusato sessualmente di una donna di 90 anni. E' in, in gravi condizioni, con fratture multiple. Uno dei ragazzini conosce il nipote dell'anziana. Per questo, quando hanno suonato alla sua porta, lei gli ha aperto. L'hannocol coltello, alla ricerca di denaro e preziosi. Scaraventata per terra e violentata.

La figlia ha dato l'allarme. I poliziotti hanno trovato la donna piena di lividi e in una pozza di sangue. L'accusa è di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale, indagati a piede libero anche per porto di strumenti atti a offendere. Le ricerche serrate hanno consentito di stringere il cerchio sui due minorenni arrestati domenica notte e rintracciati con gli abiti ancora intrisi di sangue ed in evidente stato di agitazione. Sequestrati un coltello a serramanico ed oggetti immediatamente riferibili alla vittima. Entrambi sono stati condotti nel centro di prima accoglienza del Tribunale per i minori di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.