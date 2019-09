Lutto per il conduttore Rai Alessandro Bardani! Il suo programma salta per tutta la stagione

Un improvviso lutto ha colpito, stravolgendo i piani die quelli dell’attore stesso. Lo sceneggiatore e artista romano avrebbe dovuto esordire oggi alle 20 con un nuovo programma comico, “”, ma lalo ha spinto con rammarico ad. La trasmissione, di conseguenza, stasera non andrà in onda. Sconvolto dal dolore, Bardani ha comunicato al direttore di rete Carlo Freccero di non essere più nelle condizioni di sostenere la conduzione dello spazio umoristico.L’attore, con dispiacere, ha rassegnato le. Al momento, vista la delicatezza e l’imponderabilità degli eventi, non è dato sapere quale sorte avràAl posto di “”, Rai2 trasmetterà la prima puntata della nuova edizione del quiz “”, condotto da

Sul profilo Twitter di Rai2 è stato diramato poche ore fa il seguente comunicato: “”. Rai2 fa chiarezza: “” non è stato sospeso solo in occasione della puntata di esordio. Il debutto è stato posticipato.Con ogni probabilità, ilandrà in onda dopo la conclusione della nuova stagione del quiz condotto da Costantino della Gherardesca.è un format tutto nuovo che vede Alessandro Bardani, attore e sceneggiatore, cimentarsi nell’inedito ruolo di. Protagonisti delle puntate saranno attori, comici e battutisti chiamati a commentare con ironia le notizie più curiose del giorno lanciate proprio dal padrone di casa che siederà a capotavola e a cui andrà il compito di fare da “conduttore, moderatore e arbitro”.

“Battute?” è prodotto da Rai2 in collaborazione con Stand By Me. Regista, sceneggiatore e attore, Alessandro Bardani nasce a Roma il 16 settembre 1978. Si diploma presso l’Accademia “Corrado Pani”. L’inizio della sua carriera e l’esordio alla regia è con il cortometraggio Relatività, con il quale si aggiudica il Premio Alice “un corto per il David”, David di Donatello 2007. Il suo ultimo film è Amici come prima con la coppia Boldi – De Sica del 2018.