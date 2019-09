Cachet ridicolo al Grande Fratello Vip! Scialpi è furioso, poi svela la partecipazione di Loredana Lecciso

Ormai è quasi ufficiale (quasi)

dirò di no al Grande Fratello Vip perchè ovviamente mi hanno offerto il minimo, quello che si offre agli sconosciuti, mentre invece vedo che i cachet vengono dati a…

Anzi facciamo così la prossima volta, appena mi chiedono di fare il GF, corro in clinica, mi metto due belle tette tipo una quinta, sposo Albano o qualcuno di famoso e mi faccio anche la "fighetta" così avrò la possibilità di fare il Grande Fratello con un cachet

So che trattano compensi da capogiro evidentemente per il Grande Fratello Vip 4 non valgo un granché!

, il cantante idolo degli anni '80, potrebbe entrare a far parte del cast della nuova edizione del. O forse no. A scatenare i dubbi è stato lo stesso Scialpi che, nelle scorse ore, ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni sui social network. Il cantante ha pubblicato un video su Instagram, dove polemizza con la produzione del reality e con il nuovo conduttore,sul basso cachet offertogli. "- esordisce Scialpi nel filmato social -".Nelsi mostra visibilmente contrariato per l'offerta propostagli e considerata troppo esigua. Nelle fasi successive del filmato, poi, il cantante rivela che altri personaggi famosi stanno trattando compensi ben più sostanziosi e sembra svelare (involontariamente) l'identità di tre futuri concorrenti del Grande Fratello Vip: "". Dalle parole di Scialpi sembrerebbe, dunque, che nel cast ci siano una "maggiorata" alla Francesca Cipriani e la moglie di Albano. Tornano così a farsi insistenti i rumors sulla possibile partecipazione dial reality. "", conclude Scialpi.