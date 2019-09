Aveva ancora il cordone attaccato! Neonato senza vita trovato in una scarpata in Alto Adige

Un orrore, una tragedia senza logica ed inspiegabile, il piccolo aveva ancora il, così l'hanno trovato un gruppo di turisti che ha notato il corpicino di un neonato in un cespuglio in. Stavano passeggiando lungo la, quando hanno notato qualcosa di strano in fondo alla scarpata. Poi la scoperta shock. Sul luogo dei ritrovamento i carabinieri e il personale sanitario, per analizzare la scena del crimine e trovare tracce utili a identificare i responsabili dell' abbandono e della morte del neonato.Secondo quanto riporta il quotidiano Dolomiten, il decesso risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. La testa del piccolo sarebbe stata avvolta in un panno, annodato più volte attorno al collo, ma per capire le cause della morte bisognerà aspettare



Un 'orrore simile è accaduto ieri, quando si è saputo della morte di un altro bambino a Benevento, ucciso dalla madre, che lo aveva lanciato da una scarpata. Poi, temendo fosse ancora vivo, lo aveva raggiunto per colpirlo nuovamente con una pietra o un bastone.